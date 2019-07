'Jumpin' De Weel is het hoogtepunt van het jaar'

Op Jumpin' de Weel rijden ruim 400 ruiters en hun paarden wedstrijden (foto: Omroep Zeeland)

Voor de achttiende keer trekt het evenement honderden deelnemers en duizenden bezoekers. Voor sommige deelnemers is Jumpin' De Weel het hoogtepunt. Voor Wendy van Impelen uit het Limburgse Voerendaal is het een bijzondere wedstrijd: "Het is de laatste wedstrijd met mijn paard Remy. Hij is 21 en aan zijn pensioen toe dus heb ik besloten hier voor de laatste keer te rijden omdat het zo'n mooi evenement is."

Huilen

Volgens Van Impelen zijn de zaken bij Jumpin' De Weel goed geregeld: "De entourage, de aankleding en de feestjes zijn allemaal top. Voor de paarden is het ook fijn. Dus als Remy hier voor de laatste keer een rondje loopt is het goed zo. Al ben ik bang dat ik zelf wel even flink zal moeten huilen. Ik heb ruim negentien jaar op hem gereden en zoveel met hem meegemaakt."