Bewoner kweekt hennep om eigen medicijn te maken, gemeente mag woning niet sluiten

Op vrijdag 15 februari van dit jaar vond de politie de kwekerij met veertig hennepplanten in twee ruimtes op de zolder van de woning. Ruim een maand later liet burgemeester Lonink weten de woning per 25 juli voor drie maanden te willen sluiten. Zeeuwse burgemeesters sluiten geregeld gebouwen waar hennep groeit voor drie maanden, om daarmee wietteelt te ontmoedigen.

Zenuwpijn na verkeersongeluk

Daar was de bewoner het niet mee eens en ging in beroep. Hij liet de rechtbank weten dat hij in 1998 betrokken was bij een verkeersongeluk en dat hij daar blijvende zenuwpijn aan over heeft gehouden. Hij gebruikt de hennep als pijnbestrijding, maar ook als slaapmiddel. De bewoner kon dit aantonen met verklaringen van zijn huisarts.

De huisarts heeft de man eerder paracetamol en zwaardere pijnstillers voorgeschreven. Omdat zijn patiënt pijn bleef houden, schreef hij hem daarna medicinale cannabis in de vorm van olie voor. Die bleek ook onvoldoende te werken, omdat daar te weinig THC in zit, waardoor de man nog steeds moeilijk in slaap kwam.

Huisarts wist dat bewoner hennep kweekte

Daarop heeft de bewoner besloten zelf hennep te kweken met een grotere hoeveelheid THC, meer dan de huisarts voor kan schrijven. De huisarts was wel op de hoogte dat de man zelf hennep kweekte en dat die olie het meest effectieve pijnstillende middel is gebleken en de minste bijwerkingen had voor zijn klachten.

Terneuzen moet de bewoner zijn gemaakte proceskosten terugbetalen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat de rechter zo'n besluit terugdraait.