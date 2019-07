Hoek klopt Maldegem, testspeler Diakho scoort

Hoek-trainer Hugo Vandenheede zag testspeler Diakho een goal scoren. (foto: Orange Pictures)

Voorafgaand aan de wedstrijd in Maldegem werd een minuut stilte gehouden voor de deze week overleden Fina Breepoel. Zij was jarenlang actief als vrijwilliger bij de club. Met rouwbanden om de arm begonnen spelers van Hoek fel aan het duel en dat resulteerde binnen twintig minuten al al in de openingstreffer van Ousmane Diakho. De Franse testspeler (27), die als laatste speelde voor het Belgische Chatelet-Farciennes SC, kopte een voorzet van Roysel James binnen. Vlak voor rust zorgde Francis Kabwe Manengela voor de tweede Zeeuws-Vlaamse treffer.

Eigen doelpunt

In de tweede helft kwam daar nog één doelpunt bij. Dat was een eigen goal van de Belgische club van de van Terneuzen overgekomen Can Kiran. Kiran kwam tegen Hoek niet in actie. Zijn club verloor met 0-3. Hoek speelt komende zondag een vierde oefenduel. St. Eloois-Winkel Sport is dan de tegenstander.