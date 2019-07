Terneuzen schrikt niet van uitspraak rechter en blijft drugspanden sluiten

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Lonink is het de eerste keer dat een rechter zo'n besluit herroept. "En dat terwijl bijna elke uitspraak die ik doe, wordt aangevochten door een advocaat." En dat zijn er per jaar een stuk of vijftig, want volgens de burgemeester besluit hij gemiddeld zo'n één keer per week een drugspand te sluiten. "Dus wij voelen ons wel gesteund in het beleid zoals de wetgever het heeft bedoeld."

'Het ging niet om vier planten, maar om veertig'

Dit voorjaar besloot de burgemeester een woning in de gemeente Terneuzen te sluiten nadat de politie er op 15 februari een kwekerij met veertig hennepplanten vond. Hij nam zijn besluit op basis van een rapport van de politie en verklaringen van buren dat er mogelijk sprake was van handel vanuit het huis. De bewoner zei de wiet voor pijnbestrijding te gebruiken.

Burgemeester Lonink reageert op het besluit van de rechter en vertelt hoe hij tot zijn eigen besluit gekomen is

"Wij weten dat wiet een sterke rol kan spelen in pijnbestrijding. Maar dan gaat het vaak om twee tot vier planten, maar dit ging om veertig planten." Met brandgevaar in het achterhoofd - door het gebruik van warmtelampen en het eventueel aftappen van stroom - besloot Lonink de woning te sluiten.

De rechter vond dat de burgemeester goed gehandeld had, omdat het om meer dan twintig planten ging, maar achtte in dit geval bewezen dat de hennep als medicijn tegen zenuwpijn wordt gebruikt. De gemeente moet de gemaakte proceskosten terugbetalen aan de bewoner.

'Dit is een rechtstaat'

De gemeente Terneuzen gaat waarschijnlijk niet in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank. Lonink is ook niet verbolgen over het besluit: "Het is belangrijk dat uitspraken van burgemeesters, maar ook van colleges en gemeenteraden, getoetst worden door een rechter. We leven gelukkig in een rechtstaat." Wel pleit hij dus voor betere richtlijnen voor het medicinaal gebruik van wiet. "Daar hebben we als burgemeesters sterk behoefte aan."

