Nieuw in de winkel: zeesla uit de Oosterschelde

De meeste Europese zeewieren die op de markt worden gebracht, zijn afkomstig van wilde oogst, de kweek van zeewier in Europa komt nog niet veel voor. Vanuit een laboratorium in Kamperland worden drie verschillende soorten zeewier (zeesla, suikerwier en wakame) opgekweekt. Het bedrijf heeft ongeveer 50 kilometer touw met zeewier uitgehangen in de Oosterschelde bij de Schelphoek.

Er is van over de hele wereld vraag naar onze wieren en de manieren waarop wij dat kweken." directeur John van Leeuwen van de Wierderij

De eerste geteelde zeesla uit de Schelphoek zal binnenkort te koop zijn bij gespecialiseerde natuurvoedings-, gezondheids-, vis- en delicatessenwinkels in Zeeland. Ook restaurants zullen het zeesla in de keuken gaan gebruiken.

Zakje gedroogd zeesla van Seaweed Harvest Holland (foto: Omroep Zeeland)

Zeewier heeft vele toepassingsmogelijkheden zowel voor consument (voeding, verzorgings- en gezondheidsproducten, medicijnen) als voor industrie (bindmiddelen, diervoeding, biobrandstof en bodemverbeteraar), waardoor de vraag naar kwalitatief goed zeewier de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Het gaat dan ook goed met het bedrijf, zegt directeur John van Leeuwen. "Er is van over heel de wereld vraag naar onze wieren en de manieren waarop wij dat kweken. We gaan zeker binnenkort uitbreiden voor de kust van België, op de Tweede Maasvlakte en zelfs voor de kust van Saoedi-Arabië."

Ook voor de toekomst wordt een voortzetting van deze trend verwacht. "Zeewier is de groente van de toekomst", aldus Van Leeuwen. "Maar ook op gebieden zoals gezondheid, waterzuivering en biomassa kan zeewier een belangrijke rol spelen. De teelt sluit bovendien prima aan op de jarenlange ervaring die er in Zeeland is met aquacultuur."