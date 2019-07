OM eist twaalf maanden cel voor mishandeling van twee vrouwen

(foto: Omroep Zeeland)

De man kreeg in april 2016 op de Zeedijk in Wilhelminadorp ruzie met een van de vrouwen. Volgens het OM greep hij haar bij de keel en gooide haar op de grond waarna de vrouw even het bewustzijn verloor. Toen ze wakker werd, zou hij de vrouw betast hebben.

Tien maanden later nam hij de andere vrouw mee naar huis na een avondje stappen. Daar hadden ze seks en de man greep ook haar bij de nek. Later bleek aan de verwondingen van de vrouw hoe erg hij haar had toegetakeld. "Dit meisje is echt in elkaar gebeukt", zei de officier van justitie.

De advocaat van de man pleit voor een maximale werkstraf voor zijn cliënt in plaats van een gevangenisstraf. Hij vond dat de verklaringen van de verdachten nogal uiteen lopen. Zo zou het slachtoffer van de mishandeling op de Zeedijk veel vergeten zijn en later dingen pas herinneren. Bij de tweede mishandeling zou de constatering van de verwondingen en de bewuste avond dertien dagen uiteen liggen.

Leven veranderd

Beide slachtoffers waren vandaag in de rechtszaal aanwezig en de emoties liepen hoog. Een van de vrouwen stelt dat haar leven is veranderd na de mishandeling. "Alledaagse dingen kosten me nu heel veel moeite en ik durf mensen niet meer toe te laten in m'n leven", schreef ze in haar verklaring. Met behulp van een coach is ze ondertussen aan de beterende hand.

Veel gedronken

De verdachte zei in de rechtszaal niet alles meer te herinneren van de twee bewuste avonden. "Ik ben veel stukken kwijt omdat ik zoveel gedronken had die twee avonden", zei hij. De man heeft na het tweede incident hulp gezocht bij een psycholoog en is ook gestopt met drinken.

Uit DNA-onderzoek bleek dat op het lichaam van een van de vrouwen mannelijk speeksel was gevonden. Of dat van de 30-jarige was, kon uit het onderzoek niet opgemaakt worden. De vrouwen eisten een schadevergoeding van 4000 en 25.000 euro.