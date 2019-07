Primeur voor Film by the Sea: animatiefilm genomineerd voor prijs

Poster Film by the Sea 2019 (foto: Film by the Sea)

Ook Mouthpeace (over een schrijfster die de uitvaart van haar moeder verzorgt), La Ragazza nella Nebbia (thriller over een meisje dat letterlijk in de mist verdwijnt), Piranhas (misdaaddrama over de leider van een Napolitaanse jeugdbende die een van de lokale maffiabazen uitdaagt voor een snelle weg naar de top) en Ghost Town Anthology (drama over ongewenste bezoekers die een geïsoleerd gehucht aandoen na de zelfmoord van een jongen) zijn genomineerd.

Net als The Invisible Life of Euridice Gusmao (over de ambities van twee Braziliaanse zussen die stuklopen op een bittere waarheid) en Kapsalon Romy (Nederlandse familiefilm over een 11-jarig meisje en haar eigenzinnige oma, een kapster met beginnende alzheimer die haar kapsalon niet meer kan openhouden) zijn genomineerd. De animatiefilm The Shallows of Kabul gaat over het in de door de Taliban beheerste Kabul anno 1998. Niemand is zijn leven nog zeker.

Vakjury bepaalt

Het filmfestival start op 13 september. Vanaf dan zal de vakjury - dit jaar bestaande uit voorzitter Stine Jensen, schrijfster Maartje Wortel, componist Henny Vrienten, filmmaker Rudolf van den Berg en actrice Terence Schreurs - de acht boekverfilmingen beoordelen. Op donderdag 19 september wordt de prijs uitgereikt tijdens de Awards Ceremony in CineCity.