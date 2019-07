Bijzonder duo op de sjees in Oostkapelle

"Ik geniet er enorm van. Nu kan ik mijn eigen sjees en paard eens zien rijden in plaats van erop zitten", aldus opa Simon Lous. Het idee begon eigenlijk als een grapje volgens oma Leny Lous uit Oostkapelle: "Ik zei eigenlijk als grapje dat ik en Quinto samen zouden kunnen gaan rijden maar Quinto nam dat serieus op en nou doen we het dus. Ik heb er de vorige ronde ook twee gestoken dus dat valt niet tegen. Ik had gedacht dat ik het slechter zou doen." Kleinzoon Quinto Francke was in ieder geval vol vertrouwen: "Het komt wel goed hoor, ik maak me niet zenuwachtig. Geen paniek."

Zelf de teugels

Opa Simon Lous stond langs de kant te kijken maar verwacht in de toekomst zeker zelf nog wel eens de teugels in handen te nemen: "Ik geniet net zoveel vandaag maar er zijn natuurlijk meer sjezen en paarden dus ik heb nog niet gezegd dat ik er mee stop. Zo lang het mogelijk en verantwoord is blijf ik het doen maar ik vind het ook leuk als Quinto het doet."