'Bejaarde' Boulevardloop heeft nog toekomst

Hardlopers tijdens de Boulevardloop in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De Boulevardloop is de oudste stratenloop van Nederland. Qua deelnemers en publiek heeft de wedstrijd niet te klagen. De zomer trekt in Vlissingen veel mensen die ook wel even willen kijken naar hardlopers die zichzelf in het zweet werken. Dat in het zweet werken op de boulevard is iets wat Johan de Vlieger 48 jaar geleden ook al deed tijdens de Boulevardloop: "Ik deed voor de eerste keer mee toen ik twaalf was en ik ben nu zestig. Ik ben hier zelfs wel eens tweede geworden bij de senioren. Het niveau lag toen veel hoger dan nu, er kwam altijd veel sterke Belgen. Nu doen er erg veel mensen mee en dat is leuk ook omdat het een echte thuiswedstrijd voor mij is."

Duizenden toeschouwers

De aantallen mensen langs de kant zijn volgens De Vlieger niet te vergelijken met vroeger: "Er stonden vroeger soms duizenden mensen te kijken. Er kwamen ook bussen met supporters uit België mee. De gemeente Vlissingen sponsorde dat volgens mij een beetje zodat het heel druk was."

De wedstrijd van woensdagavond werd bij de mannen gewonnen door Tim van de Broeke uit Vlissingen, voor zijn plaatsgenoot Tim Pleijte. Bij de dames was Samantha Luitwieler, ook uit Vlissingen de snelste.