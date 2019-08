Zeeland wordt wakker: strandschoonmaak, sjeesrijden en volkstuin

Brandweer doet onderzoek bij gedumpte vaten (foto: HV Zeeland)

Vaten gedumpt

In de duinen bij Vrouwenpolder zijn vannacht zeven vaten gevonden. Mogelijk is er drugsafval in de vaten gestopt en zijn ze vervolgens in de duinen gedumpt.

Uit zee gered

Omstanders hebben afgelopen nacht iemand uit zee gered bij Groede. Een groepje jongeren zag dat de persoon zich uitkleedde, het water inging en daar in de problemen kwam.

De deelnemers van de schoonmaakactie bij de start in Cadzand-Bad (archief) (foto: Omroep Zeeland )

Strandschoonmaak

In Cadzand begint vandaag de 7e Beach CleanUp Tour, dat is de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de hele Nederlandse Noordzeekust. De helft van de vrijwilligers trekt in 15 dagen van Cadzand naar Zandvoort. Daar komen ze de vrijwilligers tegen die vandaag op Schiermonnikoog beginnen. Vorig jaar leverde de opruimbeurt ruim 11.000 kilo afval op, zo'n 700 kilo werd verzameld in Zeeland.

Quito Franke met zijn oma Leny Lous op de sjees in Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Paar apart

Na tientallen jaren aan de zijde van haar man Simon heeft Leny Lous (75) gisteren voor het eerst meegedaan aan het sjezenrijden met Quinto Francke (18). Grootmoeder en kleinzoon stalen een beetje de show.

Zomer in de volkstuin (foto: Omroep Zeeland)

Volkstuin

In Zeeland is het op het moment niet alleen razenddruk op de campings en vakantieparken, ook in de volkstuincomplexen is er grote bedrijvigheid. Omroep Zeeland maakt er deze zomer een mini-serie portretten over. Vandaag deel 1

Wind en wolken (foto: Erica van Leeuwen- De Bruijn)

Weer

Het is vandaag grotendeels droog, vanavond kan er plaatselijk een bui vallen. Aan zee kan het nog vrij krachtig waaien. Het wordt zo'n 22 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.