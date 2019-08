Niet denken in rijtjes: dit is de volkstuin van Sabina

Grootgrondbezitter

Het is zomer, en dat betekent drukte op de volkstuinencomplexen. Bij Volkstuindersvereniging Goes is de tuin van Sabina Plug misschien wel de grootste. "Ik heb 500 vierkante meter, en dat is veel. Ze noemen me hier ook wel de grootgrondbezitter."

Van een afstand lijkt haar tuin op een zogenoemde cottage-tuin; kleine vakken met groenten en andere gewassen, maar omzoomd met veel bloemen en kruiden. "Als je het zo aanplant dan is er overal wat te zien. En het zijn bovendien insect-minnende planten. Die zijn goed voor de bestuiving, en ze zorgen ook voor een natuurlijke bestrijding, zodat ik niet hoef te spuiten." Want 'op de tuin' wordt ecologisch gewerkt.

Sabina: "de tuin is mijn vakantie" (foto: Omroep Zeeland)

Ik denk dat andere volkstuinders wel eens denken: het is een rommeltje bij haar." Sabina Plug, volkstuinder

Een aantal 'besmet'

Sabina, in het dagelijks leven postbezorger, werd in 2011 lid van de vereniging. Vrijwel meteen viel haar eigen stijl op bij de andere tuinders.

Krijgt ze er wel eens vragen over? "Nee, maar ik denk dat sommigen wel eens denken dat het een rommeltje bij me is. Maar dat is het niet, er is over nagedacht en ik houd alles onkruidvrij." Eigenlijk heeft ze een aantal van hen een beetje besmet: "Ik zie dat ook zij steeds meer bloemen planten."

In de volkstuin van Sabina worden groenten en fruit afgewisseld met veel bloemen en kruiden, (foto: Omroep Zeeland)

Ko Louwerse van de Volkstuindersvereniging Goes over de regels op dit tuinencomplex:

Nieuwe leden

Sommige volkstuindersverenigingen hebben een wachtlijst, maar in Goes is er dit moment juist grond over, zegt woordvoerder Ko Louwerse van de Volkstuindersvereniging Goes. "Een jaar of wat geleden zagen we een bepaalde opleving, opeens meldden zich veel nieuwe leden, vaak mensen die met pensioen waren. Maar nu loopt de belangstelling wat terug. Jammer, want we moeten die lappen grond ook onderhouden."