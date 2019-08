Gevolg hitte: 'Deze verbrande appels noem ik appelmoes met een velletje'

Na diverse boomgaarden gezien te hebben is het volgens Van 't Westeinde duidelijk dat vorige week vooral de appelbomen er van langs kregen. "De droogte an sich valt wel mee. Maar die brandplekken zie je heel goed op een aantal appels. Ze zeggen wel eens dat je op een gloeiende motorkap een eitje kunt bakken als ie heet genoeg is, nou zo is het nu ook met veel appels. Ik heb al gezegd: deze verbrande appels noem ik appelmoes met een velletje!"

Verbrande appels betekent extra manuren

Telers die beregening hebben, konden op die manier het gewas afkoelen en brandplekken tegen gaan. Maar dat kan niet overal volgens Van 't Westeinde. "Bomen die al last hebben van de droogte zijn extra gevoelig omdat ze de zonkracht niet kunnen opvangen." Het merendeel van de oogst lijkt met de vijf procent schade dus gered. "Maar doordat de telers er speciaal doorheen moeten om de verbrande appels eruit te halen kost dat extra manuren waar je niets voor terugkrijgt."

Wel is de hoop dat op de plekken waar de verbrande appels hingen na het plukken ervan weer nieuwe appels gaan groeien. "Maar dan moet er niet nog zo'n hittegolf overheen komen", aldus Van 't Westeinde. Overigens is er niet alleen in Zeeland een probleem met appels die verbrand zijn geraakt door de hittegolf. Ook over de grens bij onze zuiderburen is dit het geval.