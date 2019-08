Zeeuwse kaakchirurgen veroveren Nederland: 'Wij willen een derde van alle maatschappen inlijven'

Behandelkamer MKA Groep zorgboulevard Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Nu opereert Zeeland Care nog vanuit vijf locaties in Vlissingen, Terneuzen, Goes, Zierikzee, en Bergen op Zoom. Daar komt Rotterdam bij. In het Franciscus Gasthuis en in het Fransiscus Vlietland in Rotterdam worden nieuwe afdelingen kaakchirurgie opgezet. Vergevorderde plannen zijn er voor uitbreidingen naar nog vier locaties in de rest van Nederland. Inmiddels zijn voor vijftien locaties businessplannen geschreven.

Wat was Zeeland Care ook alweer? Zeeland Care is in 2012 opgericht. De eenvoudige ziekenhuisbehandelingen kunnen in een aparte kliniek efficiënter en goedkoper worden georganiseerd is het idee. Investeerder Henk van Koeveringe en ziekenhuis ADRZ hebben 51% en 49% van de aandelen. Aanvankelijk biedt Zeeland Care behalve kaakchirurgie, ook nierdialyse, pijnbehandeling, oogheelkunde, orthopedie en plastische chirurgie. In 2017 stapt ziekenhuis ADRZ uit zeeland care en neemt de nierdialyse en de Victoriakliniek in Zierikzee over. Zeeland Care halveert. Januari 2019 stopt Zeeland Care ook met plastische chirurgie. Het richt zich nu enkel op kaakchirurgie.

Met al die landelijke ambities is de naam Zeeland Care niet meer geschikt. De kaakchirurgen gaan daarom vanaf 1 augustus verder onder de naam 'MKA Groep'. "Als je Zeeland Care heet en je zit in Groningen, dan is dat niet heel logisch", zegt mede-directeur Rutger Batenburg, "MKA staat voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. We heten tegenwoordig geen kaakchirurg meer, maar MKA-chirurg. Vandaar dat we gekozen hebben voor een naam die daarop aanslaat."

Charles Versluijs, directeur MKA Groep (foto: Omroep Zeeland)

Rutger Batenburg en Charles Versluijs over de uitbreiding van de MKA Groep

Zeeland Care, nu MKA Groep, is het grootste zelfstandig behandelcentrum voor kaakchirurgie in Nederland. De kaakchirurgen werken in nauwe samenwerking met ziekenhuizen. De ingewikkelde operaties gebeuren in het ziekenhuis. Minder zware behandelingen, zoals het verwijderen van verstandskiezen, gebeuren zoveel mogelijk op locaties dichtbij de patiënt. De zorg kan in een zelfstandig behandelcentrum efficiënter, goedkoper en sneller gegeven worden dan in een ziekenhuisorganisatie is de filosofie.

Als de afdelingen kaakchirurgie in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam openen, werken er bij de MKA Groep zeventien kaakchirurgen.