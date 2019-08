JP DeKlerk bezingt de twee kanten van New York

Keerzijde

Op zijn vorige single Fragile Paradise maakte JP DeKlerk zich zorgen over het milieu. Deze keer heeft de single niet echt een boodschap. Jan Piet: "Je geniet van zo'n mooie reis en fantastische stad, maar er zit ook een keerzijde aan. Het is een indrukwekkende stad, maar wel heel erg materialistisch. Als je geen geld hebt, wat doe je dan? Het is niet echt een boodschap maar een uiting van een dilemma."

Anderhalf jaar geleden ontmoette Jan Piet fotograaf Rob Marinissen tijdens een lezing in Middelburg. De oud-Middelburger vertelde daar over zijn werk als pop- en celebrityfotograaf. On Top Of The World is de tweede videoclip die Marinissen voor JP maakt.

Oude Koudekerkseweg

JP: "Het klikte meteen. Zeker op artistiek gebied is het een inspirerend persoon. Het grappige is dat hij zijn jeugd heeft doorgebracht in de Oude Koudekerkseweg. Daar komt ook de titel van mijn vorige cd vandaan: Old Cold Church Road. Toeval bestaat niet."

De twee hebben nog meer in petto. "Er komt in ieder geval een nieuw album uit, in oktober. Het artwork daarvan is verzorgd door Rob. En er komt een nieuwe video aan van zijn hand, een live-take in de studio met een strijkkwartet."

JP DeKlerk vertelt het verhaal achter Top Of The World