Vergissing beiaardier; voor de echte sinterklaasbeleving moest je deze week in Zierikzee zijn

Carine Cats liep deze week door het centrum van Zierikzee en hoorde Zie de maan schijnt door de bomen vanaf de toren van het oude stadhuis galmen. "Zong ik vandaag toch plots een sinterklaasliedje en ik had geen idee waarom." Zij vroeg zich meteen af of er een sinterklaasfilm in Zierikzee wordt opgenomen. Een video waarop het nummer te horen is, heeft ze in de de Facebookgroep Zieriknieuws geplaatst.

Vergissing bij het instellen van de muziek

Dat er een sinterklaaslied in Zierikzee is te horen, heeft niks te maken met een film. De oude toren van het stadhuis wordt automatisch aangestuurd door een computerprogramma. Per seizoen worden nummers vervangen. Afgelopen dinsdag is er per abuis een sinterklaasliedje tussen de nieuwe nummers gekomen. "Bij het instellen van het automatische spel heb ik waarschijnlijk een vergissing gemaakt", laat beiaardier Janno den Engelsman weten.

Extra vervelend was dat dit gebeurde tijdens de vakantie van Den Engelsman. Albert Scheffers, directeur van het Stadhuismuseum, liet de beiaardier via een appje weten dat er sinterklaasmuziek in Zierikzee te horen was. De beiaardier kon de directeur telefonisch instructies geven hoe het nummer uit de computer verwijderd kon worden. "Het sinterklaasliedje zal pas weer vanaf half november te horen zijn", vertelt Den Engelsman.

Pepernoten ook al in de winkel

Leden van de groep ZierikNieuws konden wel lachen om het sinterklaaslied. De een reageert nuchter: "Ach ja, de pepernoten liggen óók al in de winkels" en een ander vindt het helemaal niet zo gek: "Nouja vroeg, over zestien weken is die man toch echt weer in Nederland. Als je het op die manier bekijkt is het helemaal zo gek niet dat dat liedje gespeeld wordt."

Beiaardier Den Engelsman probeert geregeld in te spelen op de actualiteit. Zo klonk het nummer Slow Down van Douwe Bob uit het carillon toen de artiest meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Op Koningsdag speelt de beiaardier het Koningslied en volksliedjes, en vorig jaar speelde Den Engelsman in op de hitserie De Luizenmoeder.

Lees ook: