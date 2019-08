Geen drugsafval maar frietvet in vaten Vrouwenpolder (foto: HV Zeeland)

Vannacht kwam er bij de politie een melding binnen over een zevental verdachte vaten die in de duinen van Vrouwenpolder lagen. Dan gaat bij de politie de standaardprocedure in werking. Om 2.15 uur arriveerde de brandweer om metingen te doen naar eventuele gevaarlijke stoffen. De politie doet onderzoek en een gespecialiseerd bedrijf is gekomen om de vaten weg te halen.

Hoog water

Na onderzoek naar de inhoud van de vaten kwam de politie erachter dat het om frietvet ging. Inmiddels had ook eigenaar Marco Wiechert van een strandpaviljoen in Vrouwenpolder zich gemeld met datzelfde verhaal. Wiechert had in verband met hoog water zijn vaten vol oud frietvet al bovenop de duinen gezet, omdat ze vandaag opgehaald zouden worden.

Hij had dat gemeld bij de strandwacht. Zodra Wiechert vanmorgen in de media las over de verdachte vaten heeft hij gelijk contact opgenomen met de politie en de gemeente Veere. Volgende keer zal de eigenaar bij hoog water een merkstift bij de hand moeten houden, zodat hij met grote letters 'frietvet' op de vaten kan schrijven.

