Reconstructie Westkade Sas van Gent gaat mogelijk 10 miljoen kosten

Westkade in Sas van Gent na vijf maanden nog altijd afgesloten (foto: Omroep Zeeland)

In een nieuwsbrief aan inwoners van Sas van Gent staan de plannen opgesomd. Er worden tijdelijke wegen aangelegd voor voetgangers, fietsers en auto's. Het opknappen van de kade die voor al het verkeer toegankelijk is, gaat naar verwachting acht tot tien maanden duren.

De gemeente Terneuzen draait op voor een deel van de kosten. Hoe groot dat deel is, wil wethouder Jurgen Vervaet nog niet zeggen. Wel laat hij vallen dat het grootste gedeelte van de kosten bij Rosier en Rijkswaterstaat ligt. De gemeenteraad moet nog stemmen over de plannen. Dat gaat in september gebeuren.

'Bloed, zweet en tranen, eindelijk gelukt!'

De Stadsraad Sas van Gent schrijft op Facebook blij te zijn dat er een oplossing is: "Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar het is eindelijk gelukt!

Een heel complex en gevoelig dossier waar heel veel tijd en energie inzit, en nog meer, valt op die manier eindelijk in de juiste plooi."

De Sasse middenstand heeft ernstig te lijden onder de afsluiting. Sommigen zeggen tien tot vijftien procent omzet mis te lopen. Tim Poppe blijft als eigenaar van een kledingwinkel sceptisch. "Ik ben heel blij met het nieuws, maar ik moet nog zien of het echt binnen acht tot tien maanden uitgevoerd gaat worden. Ik zal pas blij zijn als de personenauto's Sas van Gent weer goed kunnen bereiken en dat de vrachtwagens die hier niet hoeven te zijn om het stadje heen gaan." Dan zal de nieuwe weg volgens hem langer mee gaan en de overlast voor de Sassenaren afnemen.

Het verkeer wordt omgeleid via de Tractaatweg (foto: Gemeente Terneuzen)

Spontaan verzakken of wegschuiven

De doorgaande weg over de Westkade is eind februari afgesloten nadat duidelijk werd dat de kade ter hoogte van het bedrijf Rosier zo verzwakt is dat de weg spontaan kan verzakken of wegschuiven. Sindsdien overleggen gemeente, Rijkswaterstaat en Rosier over wie er voor de kosten op moet draaien om de kade te herstellen.

