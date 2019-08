Derde verdachte Hrieps aangehouden op vliegveld

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

Eerder werden al een 20-jarige vrouw en een 22-jarige man, beiden uit Goes, aangehouden. Donderdag zijn er ook twee woningen in Goes en één in Vlissingen doorzocht.

De derde verdachte werd aangehouden nadat hij terugkeerde op het vliegveld van vakantie in het buitenland. De tweede verdachte, de 22-jarige man uit Goes, werd afgelopen zondag ook op het vliegveld aangehouden, maar dan die van Brussel. Hij stond op het punt op vakantie te gaan, maar werd voordat hij in het vliegtuig stapte door de Belgische politie aangehouden. Deze man zit nog vast in België in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.

Het is niet duidelijk welke rol de verdachten zouden hebben gespeeld in de nacht van 11 op 12 mei bij de overval in De Keizerstraat in Grijpskerke. Daar was amper een kwartier eerder de contante opbrengst van Hrieps, een bedrag van naar schatting meer dan een half miljoen euro, gebracht.

De drie verdachten die nu vastzitten hebben zoals dat heet beperkende maatregelen opgelegd gekregen. "Dat betekent dat ze zelf geen informatie van buiten krijgen", zegt politiewoordvoerder Alwin Don. "Ze mogen alleen contact met hun advocaat en met ons hebben." Don legt uit dat dat twee kanten opwerkt: "Om die reden is het vanuit ons niet toegestaan om veel informatie over het onderzoek te delen."

