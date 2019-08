Dader raakt zelf gewond bij steekpartij in Goes

Steekpartij bij AZC goes (foto: HV Zeeland)

De man die probeerde te steken raakte gewond aan zijn onderarm. Hij is vervolgens weg gereden en heeft zich later gemeld op het politiebureau. De man is aangehouden en wordt behandeld aan zijn arm.

In januari van dit jaar was er ook een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Goes, na een ruzie tussen enkele bewoners. Daarbij raakten toen twee bewoners lichtgewond.

Lees ook: