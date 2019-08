Door droogte gooit deze bloemkoolboer het roer om

Vorig jaar mislukte zijn zomerbloemkolenoogst. Door de droogte en de warmte werden ze geel en waren ze niet meer geschikt voor consumptie. "De zomerbloemkool doe ik de komende jaren eventjes niet, want dat risico is mij te groot", zegt Slootmaker. Een bloemkool heeft vlak voor de oogst veel meer vocht nodig dan een beginnende bloemkool. Dus het hoogtepunt van de groei midden in de zomer is dan niet handig.

Herfstbloemkolen

Bij herfstbloemkolen ligt dat moment, zoals de naam doet vermoeden, in de herfst. De kans op (meer) regen is dan groter. Toch zit er aan zijn besluit om enkel nog herfstbloemkolen te gaan telen ook een risico. "Het was een mooie risicospreiding, want ik oogstte op diverse tijdstippen. Stel dat dit najaar verschrikkelijk nat wordt, dan heb ik natuurlijk met herfstbloemkolen een groter risico. Maar oogstspreiding of risicospreiding, je hebt altijd wat."

Opgroeiende bloemkool (foto: Omroep Zeeland)

Daarom dus de herfstbloemkool. En de vooruitzichten zijn voorlopig gunstig. Doordat het deze zomer volgens Slootmaker meer geregend heeft dan vorig jaar, is de bovenlaag van de grond nog redelijk vochtig. Voldoende in ieder geval voor beginnende (groeiende) bloemkoolplantjes.

Het meest ideale zou zijn als hij zou kunnen beregenen, maar dat zit er vooralsnog niet in. De sloten rondom de percelen hebben te maken met verzilting. Wel loopt er een tweejarig onderzoek waarin wordt gekeken of regen de verzilting in de sloten kan tegengaan waardoor het weer bruikbaar wordt voor beregening, maar tot nu toe is er te weinig gevallen om dat goed te kunnen onderzoeken.

Lees ook: