Brandweer Westkapelle kan weer 's nachts en in de weekenden uitrukken

Bevelvoerder Stefano Bommelje is sinds half 2017 bevelvoerder van het korps in Westkapelle, maar woont zelf niet in het dorp en kon dus buiten kantooruren niet mee naar oproepen. En zonder een bevelvoerder mag de rest van de ploeg ook niet uitrukken. Bommelje: "Nu, door de komst van een tweede bevelvoerder, kunnen we ook 's avonds, 's nachts en in het weekend weer uitrukken."

Ferdinand Jobse is de nieuwe bevelvoerder. Hij heeft zijn cursus met goed gevolg afgerond. "Het is spannend dit te doen en ik zit al wel een tijd bij de brandweer maar dit moet ik nog leren."

De jongste vrijwilliger van het korps, Lennard Gabrielse, werkt al twee jaar bij de brandweer en heeft meegemaakt dat bij hem in de straat een auto in de brand stond en hij niet kon blussen. "Ja dat was erg, want je ziet dan een ander korps de brand blussen." Ook Piet Huibregtse maakte dat kort verleden nog mee. "Er was afgelopen vrijdag een brandje in de duinen, ik heb dat gemeld maar mocht niet blussen. Maar gelukkig, dat is nu voorbij."

'We zijn er nog niet'

De afgelopen jaren heeft de ploeg actief brandweerlieden geworven en volgden enkele postleden extra cursussen om zo de benodigde functies op te vullen. "We hebben nu veertien brandweerlieden, inclusief twee bevelvoerders en drie chauffeurs. Met acht man mogen we uitrukken", vertelt Bommelje. "Ze zeggen altijd dat je ploeg maal twee het ideale aantal brandweervrijwilligers is, dus we zijn er nog niet."