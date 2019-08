Zeeland wordt wakker: verdachte Hrieps, brandweer Westkapelle en de hormoontuin

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

Verdachte opgepakt

De politie heeft een 24-jarige Vlissinger aangehouden in het onderzoek naar de woningoverval in Grijpskerke waarbij de opbrengst van festival Hrieps werd geroofd. Hij is aangehouden op Rotterdam The Hague Airport.

Brandweer Westkapelle kan weer uitrukken 's avond en in de weekenden (foto: Omroep Zeeland)

Brandweer Westkapelle

Bijna twee jaar kon de brandweer van Westkapelle alleen tijdens kantooruren uitrukken. Was er 's avonds, 's nachts of in de weekenden in de buurt brand, dan werd die geblust door een ander korps uit de omgeving, terwijl de Westkapelse brandweerlieden gefrustreerd thuis zaten. Maar die tijd is voorbij.

Xaira Nijsse bedacht de Hormoontuin voor zwangere vrouwen (foto: Omroep Zeeland)

Hormoontuin

Een siertuin, een moestuin, dat kennen we wel, maar 'De Hormoontuin'? Sinds kort bestaat die ook, in Middelburg, speciaal voor zwangere vrouwen.

Natuurgebied bij Clinge tijdens zonsopkomst (foto: Verstraeten)

Weer

De storing die gisteren langs trok, komt vandaag nog een keer voorbij. Er is daarom redelijk wat bewolking, maar ook zien we de zon geregeld. Met name in de middag kan er hier en daar een bui vallen, maar er zijn ook plaatsen waar het de hele dag droog blijft.



De wind is overwegend noordwestelijk en het waait matig tot vrij krachtig. Aan zee kan het soms tot windkracht 6 komen. De middagtemperatuur komt op zo'n 22 graden uit, aan zee is het iets frisser.