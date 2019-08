Jumbo mag supermarkten Agrimarkt overnemen

(foto: Google Maps)

De Jumbo neemt alle zes de supermarkten van de Agrimarkt over. Drie daarvan staan in Zeeland (Goes, Vlissingen en Terneuzen). Het hoofdkantoor van de Agrimarkt staat ook in Zeeland. De Jumbo is van plan om de zes Agrimarkt-winkels om te bouwen tot Jumbo-winkels.

In de zes supermarkten en op het hoofdkantoor werken in totaal 360 mensen. Over ontslagen heeft Jumbo het niet, de supermarkten streeft naar behoud van werkgelegenheid en ziet nieuwe kansen voor de medewerkers binnen de organisatie.

