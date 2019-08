'Het dorp ligt als een kadaver te rotten in de zon', Canadese hulpverlener blikt terug op Watersnoodramp

Uiteindelijk blijft Leverson zeven maanden in Nederland, een periode waarin hij veel heeft geleerd. "Het heeft in het algemeen door mijn leven mij een beeld gegeven van het menselijke lijden", zegt Leverson in het Nederlands. In het boek genaamd 'Vox Humana' wekt Leverson allerlei personages tot leven die hun verhaal vertellen wat één geheel vormt oftewel één menselijke stem dat de letterlijke vertaling van Vox Humana is.

The Flood (Zeeland 1953) vertaald door Ad Zuiderent 'Het dorp ligt als een kadaver te rotten in de zon,

dakspanten kaalgevreten, kelders opgezwollen.

Op de Kerkring puin van dakpannen, tegen de kerkdeuren hooi.

Welke aasgier stroopt de puinhopen van het dorp af,

wie baggert door deze akkers vol water,

waarin wrakkige windmolens en telegraafpalen,

scheef en dwaas, het uitzicht verstoren?'

Ad Zuiderent en Christopher Leverson zijn met elkaar in contact gekomen dankzij een oproepje in de krant. "In 1978, bij 25 jaar herdenking van de watersnoodramp, schreef ik een artikel over de ramp in de NRC met een oproep of meer mensen die erover geschreven hadden contact met me wilde opnemen. Toen kreeg ik van een vriendin van Leverson die in Nederland woonde het eerste Engelstalige gedicht dat ik van hem las. Dat gedicht vond ik zo bijzonder dat ik het wilde vertalen", vertelt Zuiderent.

Anderhalf jaar

Zuiderent is anderhalf jaar bezig geweest met de vertaling en dat deed hij met plezier. "Je begint eerst letterlijk te vertalen, maar dat moet je niet doen want dan is het geen poëzie meer. Dus de volgende vraag is: 'Welke woorden passen er bij de toon van het gedicht?' Ik merkte dat ik in het Engels soms over kleinigheden heen las die bij het vertalen zichtbaar worden en dan zie je ook de kwaliteiten van die poëzie en dat is leuk", aldus Zuiderent.

Anton Korteweg, oud-directeur van het Letterkundig Museum, Christopher Leverson, dichter en Ad Zuiderent de vertaler presenteerden het boek 'Vox Humana' in het Watersnoodmuseum (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf vandaag is het boek te koop in de winkel van het Watersnoodmuseum, maar op aanvraag ook in andere boekhandels en daar is Leverson trots op. "Ik ben er erg blij mee! Ik zei tegen Ad dat ik nu waarschijnlijk bekender wordt in Nederland dan in Canada", grapt Leverson. Toch blijft de inhoud wel serieus. "Ik hoop dat de lezers mee kunnen voelen wat ik heb gevoeld en gedacht in die tijd en er wellicht van kunnen leren", aldus Leverson.

Lees ook: