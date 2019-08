'Met onze sterkste ploeg kunnen we kampioen van Nederland worden'

Jean Paul de Bruijn uit Hulst speelt komend seizoen weer voor Dallinga.com (foto: KNBB)

Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd in de biljartsport. Dat komt door de komst van de nieuwe commerciële bond PBA (Professional Billiard Association). Voor veel spelers is het financieel interessant om aan toernooien van de PBA mee te doen omdat er meer geld te verdienen is dan toernooien van de UMB (Union Mondiale de Billard).

Schorsingen

Meerdere spelers, zoals Caudron en De Bruijn, hebben hun overstap naar de PBA aangekondigd. Pogingen tot samenwerking tussen beide bonden zijn mislukt, waarna de UMB overging tot schorsingen van de spelers die inmiddels voor de PBA gespeeld hebben.

In september start de Nederlandse competitie weer. De biljartbond KNBB heeft de teams en spelers bekendgemaakt die in de Eredivisie (Buffalo League) zullen spelen. De door de UMB geschorste spelers staan er gewoon bij.

(foto: Orange Pictures)

Meerten Dallinga uit Sluiskil, teamleider en sponsor van de Zeeuws-Vlaamse ploeg, blikt vooruit op het nieuwe seizoen.

Kun je uitleggen waarom bijvoorbeeld Caudron en De Bruijn niet geschorst zijn voor de Nederlandse competitie?

"De spelers die overstappen naar de PBA zijn door de UMB inderdaad geschorst, maar die schorsingen gelden alleen voor toernooien die door de UMB georganiseerd worden. Zoals EK's, WK's en de toernooien om de wereldbeker. De Nederlandse competitie valt daar niet onder, net zoals de competities in Frankrijk en België."

Blij dat Caudron en De Bruijn meedoen?

"Allicht, heel blij. Ze zullen niet alle wedstrijden mee kunnen doen, maar dat was vorig jaar ook al zo. Daarom hebben we voor komend seizoen Peter de Backer uit België aangetrokken. Hij heeft al eens eerder bij ons gespeeld en kan wel alle duels spelen."

Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen?

"Als we in onze sterkste opstelling spelen kunnen we van iedereen winnen en kampioen van Nederland worden. Maar we hopen op deelname aan de playoffs waarin gespeeld wordt om de nationale titel (beste drie ploegen plaatsen zich daarvoor, redactie). Vorig jaar hebben we dat net niet gehaald."

Wat vindt je ervan dat er met 's Lands Welvaren uit Kwadendamme een tweede Zeeuwse ploeg in de Eredivisie speelt?

"Heel leuk dat ze erbij zijn gekomen en lekker dichtbij."

Selecties Eredivisie driebanden

Dallinga.com 's Lands Welvaren Frédéric Caudron Dirk Weeremans Jean-Paul de Bruijn Ronny Brants Peter De Backer Francis Forton Raymond Ceulemans Marcel Hopmans Steven van Acker Andy de Bondt Marco Janssen Bart Ceulemans Berry Dallinga

Ook Joey de Kok uit Lewedorp is komend seizoen actief in de Eredivisie driebanden. Hij staat op de spelerslijst bij DKM Tools/Eekhoorn uit Oosterhout.

De competitie begint op zondag 8 september.