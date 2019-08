'Winst tunnel moet juist wél naar verlies fietsvoetveer'

"Ze hebben bij ons de auto's weggehaald, zodat er meer auto's door de tunnel zouden rijden. Anders hadden we dat verlies niet gehad." Suzan Boersma van de dorpsraad Breskens kan het eigenlijk nog steeds niet verkroppen dat de veerboten van de PSD zestien jaar geleden verdwenen.

Het fietsvoetveer dat ervoor in de plaats kwam heeft volgens haar één groot nadeel: er kunnen geen auto's op. "Je moet vanuit Breskens nu eerst met de auto helemaal naar Terneuzen en dan door die tunnel en als je dan naar Vlissingen wilt, moet je aan de overkant weer helemaal terug. Schiet niet echt op, eej?!", zegt Boersma.

Tolgelden uitsluitend voor tunnel Het fietsvoetveer lijdt jaarlijks tonnen verlies, terwijl de Westerscheldetunnel juist miljoenen winst maakt (13,3 miljoen euro in 2017). Toch is het niet de bedoeling dat de tolgelden van de tunnel volgend jaar ten goede komen aan de veerboot. Het Zeeuwse provinciebestuur en de directie van de N.V. Westerscheldetunnel vinden dat dat tolgeld gereserveerd moet blijven voor onderhoud aan de tunnel en om de kosten van de aanleg terug te betalen.

File in de Westerscheldetunnel (foto: HV Zeeland)

Boersma krijgt bijval uit de politiek. Sebastiaan Keijmel, raadslid van Onafhankelijk West en scheepsbouwkundig ingenieur, houdt zich al lange tijd met de veerboot bezig. Het plan om het fietsvoetveer onder te brengen bij de N.V. Westerscheldetunnel heeft hij naar eigen zeggen vijf jaar geleden al voorgesteld aan het provinciebestuur. Gedeputeerde George van Heukelom, die toen verantwoordelijk was voor de Westerscheldetunnel, had daar volgens Keijmel helemaal geen oren naar. Maar beter laat dan nooit, vindt Keijmel.

Genieten van het uitzicht vanaf de veerboot over de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

Tunnel en boot zijn één systeem

"We komen uit de situatie dat we twee veerdiensten hadden. Die zijn opgeheven en er is een akkoord gekomen dat er één fietsvoetveer moet blijven en dat er een tunnel komt. Eigenlijk moet je dat als één systeem blijven zien. Het is niet meer dan logisch dat het fietsvoetveer bij de tunnel hoort," zegt het Sluisse gemeenteraadslid.

Hij zou de t-taggebruikers niet belasten, maar: "De Westerscheldetunnel maakt bijna woekerwinsten bij de losse verkoop. Daar zou je een deel van terug kunnen laten vloeien naar de ferry."

Geen lobby uit Sluis

Marianne Poissonnier, sinds mei wethouder van Sluis voor Nieuw Gemeentebelang, houdt zich op de vlakte als haar wordt gevraagd of geld van de tunnel naar de boot zou moeten. "Op zich is dat een interessante vraag, maar het is niet aan de gemeente Sluis om daar een oordeel over te vellen. Dat is aan de provincie en aan de Westerscheldetunnel."

De wethouder gaat daar ook niet voor lobbyen, omdat ze 'volledig vertrouwt' op de provincie. Wel is Poissonnier blij dat de veerverbinding tussen Breskens en Vlissingen de komende tien jaar gegarandeerd lijkt.

