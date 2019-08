Zeeuwse metalband Xeno tekent platencontract

De Zeeuwse metalband Xeno (foto: Xeno)

'Down to earth'

Art Gates Records is gevestigd in Valencia. Het label begeleidt artiesten op allerlei manieren om hun carrière verder te ontwikkelen. Gitarist Daniel de Coninck is enthousiast over het contract, maar blijft 'down to earth': "Art Gates Records heeft zo'n 75 uiteenlopende artiesten onder zijn hoede, en ze zijn ons tegengekomen. Dit schept nieuwe kansen. We gaan hopelijk een lange samenwerking tegemoet."

Voordat de opnames van het tweede album beginnen, hoopt de band een nieuwe drummer te hebben gevonden: "Alle partijen, inclusief de drums, zijn helemaal uitgeschreven. We oefenen op dit moment met een digitaal drumgeluid, maar de studio ingaan doen we het liefst met een live drummer."

Uniek gekruid

De metalmuziek van Xeno is beïnvloed door bands als Lamb of God, Xerath, Meshuggah en Textures. Daniel: "Het is een cultuur binnen de metal om jezelf 'progressive' te noemen, maar niemand weet eigenlijk wat dat is. We doen gewoon wat we leuk vinden. We gebruiken invloeden van klassieke muziek tot black metal. Alle vijf bandleden zijn betrokken bij het schrijfproces, dus krijg je vanzelf een uniek gekruid geluid."