Nieuwe poging om Goese verzetsheld te eren

Verzetsheld Nicolaas Corstanje (foto: Heemkundige Kring De Bevelanden)

In Goes-Oost heb je nu de M.D. de Grootstraat, De Graafstraat, J.D. van Mellestraat en P.C. Quantstraat. Allemaal straten die vernoemd zijn naar verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren. Een idee van de gemeente Goes, die de nabestaanden van de verzetsmensen contacteerde. Bijna iedereen ging akkoord, op één na.

Nicolaas Corstanje werd in 1944 op 25-jarige leeftijd door de Duitsers gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Ook naar hem wilde het gemeentebestuur van Goes een straat vernoemen. Zijn vader ging daar echter niet mee akkoord, omdat hij vond dat zijn zoon 'gewoon zijn plicht vervulde', daar past volgens Corstanje senior geen heldenverering bij. De betreffende straat in Goes is uiteindelijk naar prinses Marijke (later Christina) vernoemd.

Nico Corstanje kwam in 1939 bij de mariniers in Rotterdam en volgde een pilotenopleiding. In de meidagen van 1940 nam hij als gevechtsvlieger deel aan de strijd tegen de Duitsers. Na de capitulatie bleef Nico Corstanje in Den Haag waar hij ging werken als kantoorbediende. Daar raakte hij in het verzet bij het illegale verzetsblad 'Voor God en Koning'. Ook was hij betrokken bij het verzamelen en doorgeven van militaire gegevens. Hierin werkte hij samen met het Goese verzet.

Dit jaar wordt begonnen met de sloop van 138 verouderde woningen in Goes-Oost. In de straten worden nieuwe woningen aangelegd. Heemkundige Kring De Bevelanden vindt dit, gecombineerd met de herdenking van 75 jaar Slag om de Schelde, een goed moment om Corstanje te eren.

Van de zeven broers en zussen van Corstanje zijn er nog drie zussen in leven. De 85-jarige mevrouw Oudeman-Corstanje is de enige van de drie die in Zeeland woont. Zij kan zich volgens Heemkundige Kring De Bevelanden wel vinden in een straat die naar haar broer wordt vernoemd. Daarom heeft de heemkundige kring een verzoek ingediend bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Goes. Ook zeggen ze dat er in het pas verschenen boek van Carla Rus, dochter van een Goese verzetsstrijder, nog meer namen te vinden zijn die in aamerking komen voor een verering.