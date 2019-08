Johan van de Velde van wijnhoeve De Kleine Schorre in Dreischor vindt het een interessant plan maar twijfelt er ook over: "Wij komen uit de landbouw en groenteteelt. We hebben gezien dat je door de supermarkten en handelaren uitgeknepen worden. Je krijgt gewoon te weinig voor je product. Ik wilde het bedrijf overnemen maar dat kon niet als we niet in de wijn gegaan waren. Ik denk niet dat dit plan gaat werken."

Van de Velde ziet ook praktische problemen. Volgens hem zit de charme van streekproducten voor een deel in het kleinschalige: "Het pittoreske in een lokaal winkeltje is toch iets wat mensen meestal leuk vinden." Minister Schouten denkt dat de supermarkten en producenten goede afspraken kunnen maken. Van de Velde: "Je kan natuurlijk overleggen over de prijs maar dan is het wel zaak alles voor de toekomst goed vast te leggen. In het begin willen ze graag maar op een gegeven moment hebben ze je in de tang en dan moet je gaan opletten."