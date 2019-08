Roemeratoe wil terugkeer FC Twente vieren met winst op PSV

Godfried Roemeratoe maakte met name in de wedstrijd tegen Schalke 04 indruk (foto: Orange Pictures)

Als je zijn naam intikt op Twitter zijn de fans van FC Twente louter positief over de jonge Zeeuw. Met zijn 19 jaren jong deed hij de volledige voorbereiding mee met de ploeg die terugkeerde in de Eredivisie. "De voorbereiding was zwaar", zegt Roemeratoe. "Vooral in het begin was het conditioneel echt zwaar. Maar inmiddels ben ik topfit en heb ik echt zin om te gaan beginnen."

Dat gaan Roemeratoe en FC Twente doen in een thuiswedstrijd tegen PSV. Een zware tegenstander op het eerste gezicht, maar de club uit Eindhoven kreeg deze week een zware klap te verduren omdat het werd uitgeschakeld door FC Basel in de voorronde van de Champions League. Roemeratoe ziet dan ook kansen. "We gaan voor de winst", klinkt het strijdbaar. "We gaan niet alleen het veld op om mee te doen. Alles is mogelijk."

Nieuwe trainer

Vorig seizoen werd Roemeratoe met FC Twente kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks de titel kreeg de oud-JVOZ'er toch een nieuwe trainer. Dat is de Uruguayaan Gonzalo Garcia-Garcia. "Het is een goede trainer met een duidelijke visie. Hij heeft verteld wat hij wil en hoe hij wil spelen. Dat bevalt me wel."

Of Roemeratoe morgenavond om 20.45 uur ook aan de aftrap staat is nog de vraag. "Ik heb mezelf als doel gesteld dat ik zo veel mogelijk wil spelen. De kans daarop is groter dan vorig jaar. Ik zal elke dag mijn best doen om te laten zien wat ik kan."