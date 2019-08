Zeeuwse dameswielerploeg Jos Feron Lady Force in 2020 niet meer in peloton

Het roze shirt van Jos Feron Lady Force verdwijnt uit het vrouwenpeloton (foto: Omroep Zeeland)

Doordat Jos Feron Lady Force voorlopig stopt, kunnen vijftien rensters uitkijken naar een nieuwe ploeg. Er rijden dit jaar geen Zeeuwse rensters bij de ploeg. Sijnesael spreekt over een moeilijke en emotionele beslissing.

"We willen graag een UCI-ploeg worden, maar daar is veel geld voor nodig en de tijd is tekort om dat nu voor elkaar te krijgen", zegt Sijnesael.

Geen kermiskoersen

Door de nieuwe regels bij de UCI zou Jos Feron Lady Force volgend seizoen alleen nog maar wedstrijden in zogenoemde klasse 1 en 2 mogen rijden. "We rijden nu een mooi internationaal programma en straks alleen nog, met alle respect, de kermiskoersen. Dat willen we niet."

Multinationals

Sijnesael wil volgend jaar gebruiken om een nieuwe ploeg op te zetten die wel aan internationale wedstrijden mee mag doen. Maar daar is veel geld voor nodig. "In totaal praat je voor tien rensters over een budget van 250 duizend euro. We zijn met potentiële sponsoren in gesprek. We moeten nu opschalen van de kleine sponsoren naar de multinationals. En dat heeft tijd nodig."

Ploegleider Gerrie Sijnesael spreekt het team toe voorafgaand aan de BeNe Ladies Tour in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Sijnesael is Jos Feron Lady Force niet de enige ploeg die stopt. "Ik denk dat ongeveer zes ploegen stoppen. Dat betekent dat er zo'n negentig rensters op zoek moeten naar een nieuwe ploeg. Dat is een slagveld aan het worden."