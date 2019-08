Rinus kan niet meer stoppen met het verzamelen van modelkranen

Bij grote bouwprojecten zijn verslaggevers van Omroep Zeeland hem al vaker tegengekomen. In maart nog bij de sloop van de verkeerstoren in Terneuzen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis. Maar het blijft niet bij bouwprojecten in de buurt. Rinus reist het hele land af om te kijken naar kranen en ander groot materieel.

Prachtig!

De liefde is al vroeg ontstaan. "Mijn opa en oma woonden in Nieuw- en Sint Joosland. Toen de A58 werd aangelegd, stond ik regelmatig langs de weg om naar de werkzaamheden te kijken. Ik vond het prachtig!" Wat hij precies zo mooi vindt aan de kranen, kan Rinus niet goed uitleggen. "Ik vind het gewoon geweldig en kan er uren naar kijken. Overdag is het mooi, maar als het donker is en ze zijn nog aan het werk is het met al die lichtjes ook fantastisch om te zien."

Ik blijf het doen zolang mijn gezondheid het toelaat." Rinus van Slooten, liefhebber van kranen

De passie blijft niet alleen buitenshuis. Zijn zolder is net een groot kranenmuseum. Hij sleutelt er aan modelkranen, waar hij zo'n 1.500 exemplaren van heeft. Sommige zitten zelfs nog in de doos. "Die moet ik nog allemaal in elkaar zetten. Maar soms heb ik het gewoon te druk. Er valt nog zoveel te zien."

Rinus is het meest trots op zijn nagemaakte werkplaats. "Die heeft mijn vader nog voor mij gemaakt. Ik heb zelf alles op schaal ingericht. De bedrijven waar ik ben geweest, hebben ook allemaal een werkplaats, dus die kon op mijn zolder niet ontbreken."

Foto's, foto's en nog meer foto's

De zolder hangt vol met posters en petten. In de kast heeft hij tientallen foto-albums staan met kiekjes van kranen. Rinus is nog lang niet van plan om te stoppen. "Ik blijf het doen zolang mijn gezondheid het toelaat. Iets weggooien doe ik niet. Dan ben je het definitief kwijt en dat zou ik zonde vinden."