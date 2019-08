Kerkhove naar finale bij ITF in Woking

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove, die als eerste geplaatst is, rekende in twee sets af met Myrtille Georges uit Frankrijk. Kerkhove was met 6-3, 6-4 te sterk.

Kerkhove is op dreef tijdens het toernooi, want de Schouwse heeft in vier partijen nog geen set verloren. Tegenstander vandaag in de finale is de Turkse Pemra Ozgen, die als tweede geplaatst is.