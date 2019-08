'Dit is mijn laatste woning' dacht mevrouw Griep (89) vijftien jaar geleden, nu moet ze er uit

"Ze zit er nogal mee. Straks zit ze misschien wel alleen", zegt zoon Kees Griep bezorgd. De verhuizing is waarschijnlijk pas over twee jaar en toch praat de buurt nergens anders meer over. De eerste groep buurtbewoners is al vertrokken en over twee weken vertrekken ook de naaste buren van Mevrouw Griep. "Ze doen echt heel veel voor me", aldus mevrouw Griep.

Bejaardentehuis Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

Helemaal alleen zit mevrouw Griep de komende jaren niet. Woningcorporatie R&B Wonen verhuurt de leegstaande woningen tijdelijk, maar dat de woningen plat gaan, weten ook buren Piet en Mientje Joossen van een paar woningen verderop. "We lieten het maar gewoon over ons heen komen. Je hebt toch geen keus", zegt mevrouw Joossen. "Je wordt zo oud. Wat moet je anders?"

R&B Wonen laat in een reactie weten er alles te doen om de bewoners zoveel mogelijk te ontlasten. Maar voor mevrouw Griep maakt dat niets meer uit. Zij had het graag anders gezien: "Ik had hier gewoon willen blijven, tot ik niet meer hoefde."