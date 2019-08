Een kunstwerk voor oom Bram: hij stortte in de Westerschelde

Pier Pennings, geboren in Axel maar woonachtig in Apeldoorn, heeft het vliegtuig van zijn oom op ware grootte nagemaakt: tien meter lang en een spanwijdte van elf meter. Anke Land, de vrouw van Pier en tevens beeldend kunstenaar maakte de brokstukken die achter het vliegtuig zijn neergelegd.

Crash

Uncle Abe, oftewel oom Bram, was de jongste broer van zijn vader. Pier Pennings kwam pas op latere leeftijd achter het dramatische verhaal van zijn oom. "Ik las op de website van Wings to Victory per toeval over de crash van mijn oom. Mijn vader heeft er nooit iets over gezegd maar had wel het één en ander over zijn broer bewaard. Het was een ongelofelijk verhaal. Ik moest hier wel iets mee."

Uncle Abe's Spitfire van Pier Pennings in de Grote Kerk in Veere (foto: Omroep Zeeland)

Bram Pennings was op 28 april 1941 bezig met een aanval op het vliegveld Vlissingen Souburg toen hij door de Duitsers werd geraakt. Pier Pennings: "We vermoeden dat hij het heeft geweten. Vlak voordat hij in de golven van de Westerschelde stortte kwamen door de boordradio de laatste woorden: 'Jongens, ik moet gaan zwemmen'.''

Naar aanleiding van de bouw van het vliegtuig schreef Pennings ook een boek over het korte leven van zijn oom. "Het brengt je wel dichterbij. Ik had niet eens van hem gehoord en nu ik zoveel over hem te weten ben gekomen voelt hij toch als familie, als mijn oom Bram."

De tentoonstelling die Pennings samen met zijn vrouw Anke Land maakte, is tot en met 20 oktober te zien in de Grote Kerk in Veere.

Bram Pennings (foto: Rechten: Pier Pennings)