Motorrijder zwaargewond na aanrijding Terneuzen

Tegen 20.00 uur kwamen de motorrijder en de automobilist met elkaar in botsing. Volgens omstanders was er een harde klap. Daarbij is veel schade ontstaan. In eerste instantie leek er niemand gewond.

Later werd de motorrijder onwel en is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij is opgenomen. De automobilist is daarom op de plek van het ongeluk aangehouden. Hij zit nog vast voor nader onderzoek.

De weg is tot 21.15 uur afgesloten geweest voor sporenonderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto daarna weggesleept.