NS opent honderdste watertappunt op station Vlissingen

De herbruikbare flesjes kunnen meteen gevuld worden bij de gloednieuwe watertap. "Een fantastisch initiatief", zegt de vrouw uit Schijndel: "Op deze manier hoeven mensen geen nieuwe flesjes te kopen en blijft het plastic weg."

Dat is dan ook het doel van NS vertelt Arno Leblanc, woordvoerder van NS regio zuid. "We willen mensen aansporen minder plastic te gebruiken." NS heeft inmiddels 100 watertappunten bij stations gerealiseerd. Dit jaar komen er nog 100 bij. Leblanc: "Zo hoeven mensen niet iedere keer een nieuw flesje te kopen of een bekertje te gebruiken dat later op de afvalberg terecht komt."

Honderdste NS watertappunt op station Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Ook hoofdconducteur Henk van de Broek vult zijn flesje nog even bij voordat hij met zijn trein richting Rotterdam vertrekt. "Wij zijn ook mensen, hé." Van de Broek is blij met de voorziening: "Ik maak er vaak gebruik van. Niet alleen voor het drinkwater maar ook om even mijn handen te wassen." En de reizigers? "We merken regelmatig dat ze het prachtig vinden!"

Naast Vlissingen is er ook een watertappunt bij het NS station in Goes. Het station in Middelburg volgt deze maand nog.

