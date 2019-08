Organisatie HZ Schaaktoernooi superblij met grootmeester Gata Kamsky

"Gata Kamsky is de sterkste speler die we ooit hebben gehad", lacht toernooidirecteur Hans Groffen tijdens de 23e editie van het HZ Schaaktoernooi. "Dit zal ons toernooi de komende jaren alleen maar goed doen."

Kamsky leek in de jaren negentig nog dé opvolger te worden van wereldkampioenen Garri Kasparov en Anatoli Karpov. Maar pal voordat het moment daar was, koos hij voor de studies medicijnen en rechten. Inmiddels is hij alweer jaren terug van weggeweest. En in Zeeland heeft de Amerikaan het goed naar zijn zin.

Fantastisch

"Ik vind het hier fantastisch, met de zee, het heerlijke weer en de sterke spelers. Het is alweer lang geleden dat ik in Nederland was. Ik hou van deze plek. De mensen zijn hier dol op schaken en ook erg aardig en open."

Het schaaktoernooi duurt tot en met zaterdag 10 augustus. Voor de winnaar ligt 2000 euro klaar. Grote kans dus dat die naar de ster van de week gaat.