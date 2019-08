Zeeland wordt wakker: steekpartij, mishandeling en Milan Vader

Gewonde bij steekpartij Breskens (foto: HV Zeeland)

Onduidelijkheid over steekpartij

Het is nog onduidelijk wat er zondagmorgen in Breskens is gebeurd. Bij een steekincident raakte een man gewond. De politie weet nog niet wie hij is, en ook niet wat er gebeurd is.

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Zware mishandeling

Twee vrouwen en een man staan vandaag in de rechtbank van Middelburg terecht voor zware mishandeling. Ze hebben een slachtoffer in zijn eigen huis in Vlissingen vastgebonden en vervolgens zwaar toegetakeld. De man liep onder meer een gebroken kaak op. Het geweld zou gefilmd zijn met zijn eigen telefoon, die de verdachten vervolgens meenamen.

Het besef van de overwinning moet nog komen bij Milan Vader (foto: Omroep Zeeland)

Vader blijft goed rijden

Milan Vader is bij de World Cup wedstrijd mountainbiken in Val di Sole op de zesde plaats geëindigd. De wedstrijd werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het is tot nu toe de beste prestatie voor de Middelburger in een wereldbekerwedstrijd.

Wolken en zon (foto: Ria Brasser)

Het weer:

De dag begint bewolkt en mogelijk komt hier en daar een drupje regen naar beneden. In de loop van de ochtend komt de zon steeds vaker eventjes door, en de rest van de dag zal overwegend droog verlopen. Er staat een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind die nieuwe wolkenvelden blijft aanvoeren. De temperatuur komt dan ook iets lager uit dan gisteren. Aan zee wordt het een graad of 22, op de warmste plekken maximaal 24 graden.