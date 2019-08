Duo (18 en 21) moet tweeënhalf tot drie jaar de cel in voor gewapende overval Goes

Het duo drong eind december 2018 een woning in Goes binnen en zette een vuurwapen tegen het hoofd van de bewoner. Ze gingen er met een telefoon en geld vandoor.

Politie bij inbraak in Colijnhof in Goes (foto: HV Zeeland)

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste twee weken geleden een celstraf van drie jaar en vier maanden tegen de 18-jarige man en drieënhalf jaar celstraf tegen de 21-jarige. Het verschil in straf komt doordat de rechter rekening houdt met de jonge leeftijd van de daders, het ontbreken van een strafblad bij de 18-jarige man, het feit dat ze beiden hebben meegewerkt aan het onderzoek en uitgebreid hun excuses hebben aangeboden aan het slachtoffer.

Strafverzwaring: overval was weloverwogen keuze

Wel acht de rechter bewezen dat het een weloverwogen keuze was om de woning te overvallen. De jongens hadden codes om te communiceren en wisten volgens de rechter heel goed wat ze deden. De 21-jarige zat nog in zijn proeftijd van een eerder delict.

Wat gebeurde er op 29 december? In de nacht van 29 december drongen de 21-jarige Vlissinger en de 18-jarige man via het balkon de woning aan het Colijnhof in Goes binnen. Ze trapten een glazen deur in om binnen te komen en bedreigden het slachtoffer in zijn slaapkamer met een vuurwapen. De twee mannen kwamen voor de inhoud van een kluis, maar dat viel tegen: die was leeg. Meer dan een telefoon en een briefje van twintig euro konden de daders niet buitmaken.

Bij de overval zou ook een 21-jarige man uit Middelburg betrokken zijn, volgens de twee andere verdachten is hij het brein achter de overval. Deze man kon niet meedoen aan de inbraak, omdat hij nog een enkelband om had en dus traceerbaar was. Hij wachtte tijdens de overval zo'n driehonderd meter verderop op zijn compagnons.

Deze derde verdachte was twee weken geleden niet aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in verband met gezondheidsproblemen. Zijn zaak is daarom verschoven naar 1 oktober.

Stress en slaapproblemen

De overval maakte veel indruk op het slachtoffer, zo verklaarde hij eerder: "Ik dacht dat het over zou zijn." Hij stond doodsangsten uit toen het pistool op hem werd gericht en heeft nog steeds last van de overval in de vorm van stress en slaapproblemen.

