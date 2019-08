Zorgen over opslag in Axel van vervuild slib uit Amsterdam

De vestiging van Beelen in Axel. (foto: Omroep Zeeland)

Vier van de zes verbrandingsovens van AEB in Amsterdam kunnen voorlopig niet gebruikt worden. Het vervuilde slib is afkomstig van de zuivering van rioolwater, en werd normaal gesproken bij AEB verbrand. Het bedrijf Beelen heeft nu een vergunning aangevraagd om het vervuilde slib tijdelijk op te slaan op hun terrein in Axel.

Veel vragen

"Wij weten niet wat voor afval er precies komt, en wat er in dat spulletje zit", zegt Jack d'Hooghe, fractievoorzitter van Sociaal Terneuzen. "Komt er nog meer van dit afval naar ons als het misgaat met AEB in Amsterdam? En hoe wordt het opgeslagen in Axel? Dat zijn vragen waar wij mee zitten."

Stank en ongedierte

"Wij hebben onze zorgen omdat in Amsterdam de omliggende bedrijven ook al hebben geklaagd", zegt d'Hooghe. "Over overlast, stank en ongedierte. Dat zijn toch echt wel dingen om je zorgen over te maken. En daarom willen we dat het college van B&W van Terneuzen er bovenop zit om te zorgen dat er niets misgaat."

Sociaal Terneuzen heeft daar vragen over gesteld aan het college van B&W van Terneuzen. Een woordvoerder van RUD Zeeland, die de vergunning moet afgeven, heeft laten weten dat er zo snel mogelijk naar de gevraagde vergunning wordt gekeken. Maar voegde daar aan toe dat 'de snelheid niet boven de zorgvuldigheid mag gaan'. Bij het bedrijf Beelen was vandaag niemand bereikbaar voor commentaar.

Jack d'Hooghe over het slib uit Amsterdam: