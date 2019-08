Motorcrosser Nancy van de Ven over afhaken Yamaha: 'Dit valt rauw op m'n dak'

Archiefbeeld: Nancy van de Ven (foto: Gino Maes)

"Het is heel vervelend om zo midden in het seizoen dit nieuws te krijgen. Momenteel voelt het als klap op klap", vervolgt Van de Ven. "De ene dag hoorde ik dat het niet goed zat met mijn knie (ze is afgelopen woensdag geopereerd, red.), de volgende dat Yamaha niets meer voor me kan betekenen."

Yamaha kiest ervoor om het beschikbare geld volgend seizoen vooral te besteden aan de mannen, in de MXGP (maximaal 250 cc) en MX2 (maximaal 125 cc). En dat ondanks de goede prestaties van Van de Ven, die vorig seizoen nog net naast de wereldtitel greep en dit jaar voor het eerst wereldkampioen hoopt te worden.

Titelstrijd

Van de Ven staat tweede, achter de Italiaanse Courtney Duncan. Ze hoopt het gat van veertien punten in het weekend van 17 op 18 augustus in het Italiaanse Imola te kunnen dichten. "Met mijn revalidatie gaat het goed en ik ben verder fit. Die race moet ik zeker kunnen halen. Ik zal alleen het echte motorgevoel een beetje missen, maar reis af naar Italië om te winnen."

Of ze volgend seizoen ook nog actief is in de mondiale wereldtop, is na het afhaken van Yamaha nog maar de vraag. "Ik zal op zoek moeten naar een nieuwe grote sponsor of meerdere wat kleinere. Verder kan ik helaas niets anders dan vooral hard en goed blijven racen."