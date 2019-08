'Bestuurder speedboot dodelijk ongeluk had niet te veel gedronken'

Bij het speedbootdrama kwam een meisje van 15 om het leven. (foto: HV Zeeland)

Uit dat bloedonderzoek blijkt volgens de advocaat dat de verdachte net na het ongeluk 0,46 promille alcohol (zo'n 200ug/l) in zijn bloed had zitten, waar 0,50 promille (220 ug/l) is toestaan. Dat is minder dan uit de blaastest van het OM bleek. De 33-jarige verdachte blies volgens het Openbaar Ministerie 225 ug/l.

Blaastest vs bloedtest Direct na een blaastest krijg je de mogelijkheid om een bloedonderzoek te laten doen, mocht je het niet eens zijn met de resultaten. Dat is hier ook gebeurd, het bloed is direct na de blaastest afgenomen, bevestigen het OM en de advocaat van de verdachte.

Bij de botsing tussen een speedboot en een rubberboot voor de kust van Zoutelande kwam op 23 juli een 15-jarig meisje uit Neer (Limburg) om het leven. De 33-jarige bestuurder van de speedboot is direct na het ongeval met het rubberbootje naar de kant gevaren. Daar hebben omstanders en vervolgens ambulancemedewerkers geprobeerd het bewusteloze meisje te reanimeren. De hulp mocht niet baten, het meisje overleed aan haar verwondingen.

Dit resultaat maakt de gevolgen niet minder. Hij is nog steeds aangedaan door wat er is gebeurd." Advocaat Rivka Davidse over de verdachte

Volgens advocaat Rivka Davidse, die de verdachte bijstaat, is het resultaat van het bloedonderzoek een opluchting voor de verdachte. "Hij vindt het fijn dat nu vaststaat dat hij niet te veel heeft gedronken. Maar dat neemt niet weg dat hij het nog steeds verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Dit resultaat maakt de gevolgen niet minder. Hij is nog steeds aangedaan door wat er is gebeurd."

Vorige week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de man uit Koudekerke onder meer wordt verdacht van het veroorzaken van het beschadigen van een ander vaartuig met de dood tot gevolg en het varen met te veel alcohol op. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat ze de resultaten van het bloedonderzoek heeft ontvangen, maar kan niets zeggen over de inhoud van het onderzoek. Het OM neemt de resultaten mee in het lopende onderzoek.

