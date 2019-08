OM eist vijf jaar cel tegen jaloerse ex

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Mishandeling in Rotterdam

Op 12 januari gaat de 28-jarige man uit Vlissingen met twee bevriende zussen (15 en 27), eveneens uit Vlissingen, naar een woning in Rotterdam. De verdachte wil daar verhaal gaan halen bij een man die het met zijn (ex-)vriendin zou hebben gedaan. In Rotterdam escaleert de situatie. De Rotterdammer wordt vastgebonden, geschopt en geslagen. Hij wordt uitgekleed en gefilmd.

In de rechtszaal vertelt de 28-jarige dat hij zich zorgen maakte om het welzijn van zijn drie kinderen. Hij bond de man vast uit vrees voor zijn veiligheid en die van de aanwezige zussen. De Rotterdammer zou zijn (ex-)vriendin niet correct behandelen.

Mishandeling in Vlissingen

Een week later wordt er opnieuw een man mishandeld. Dit maal in Vlissingen. Ook hij heeft volgens de 28-jarige man seks gehad met zijn ex. Het slachtoffer wordt door de ex uitgenodigd bij haar thuis. Daar zijn, tot grote verrassing van het slachtoffer, ook de man van 28 en de 15-jarige verdachte aanwezig. Er wordt gevochten en ook hier wordt het slachtoffer vastgebonden, geschopt en geslagen.

Tijdens de zitting in de rechtbank vandaag lopen de verhalen en de beschuldigingen van de drie verdachten ver uiteen. Het OM is overtuigd dat de 28-jarige man handelde vanuit een ziekelijke jaloezie.

De man daarentegen, houdt vol dat hij in beide gevallen zich zorgen maakte om zijn kinderen. Daarnaast wijst hij met een beschuldigende vinger naar zijn ex, de moeder van zijn kinderen, die bij de tweede mishandeling aanwezig was en zelfs een regisserende rol had. "Het was haar idee omdat er volgens haar naaktbeelden op zijn telefoon stonden. Die wilde ze er af hebben", aldus de mannelijke verdachte.

Stalking

De ex, een 27-jarige vrouw uit Vlissingen, deed haar verhaal tijdens een aparte zitting. Volgens haar advocaat wordt ze na het beëindigen van de relatie eind vorig jaar door de 28-jarige man gestalkt. "In vier maanden tijd belde hij 2376 keer." Het feit dat de vrouw het slachtoffer naar haar huis had gelokt had volgens haar advocaat alles te maken met de psychische dwang waarmee zijn cliënt te maken had. "De man had haar gedwongen het slachtoffer uit te nodigen", aldus de raadsman.

De officier van justitie beschuldigt de man en de 27-jarige vrouw van moord ofwel poging tot doodslag en eist 5 jaar cel tegen de man en 18 maanden cel tegen de vrouw. Het zware geweld had tot de dood van beide slachtoffers kunnen leiden. De oudste zus, die alleen bij de mishandeling in Rotterdam aanwezig was, gaat wat betreft de Officier van Justitie vrijuit. Op 19 augustus volgt de uitspraak.