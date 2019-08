Directeur 's Heeren Loo: 'Ook dit jaar weer miljoenenverlies'

Arduin sloot het boekjaar 2018 af met een recordverlies van 6,1 miljoen euro. Inmiddels is de gehandicaptenorganisatie financieel gered door het ministerie van Volksgezondheid en overgenomen door zorgorganisatie 's Heeren Loo. Stavorinus is sinds mei een van de twee nieuwe bestuurders van wat nu 's Heeren Loo Zeeland heet. Hij begint aan de enorme opgave om de zorgorganisatie financieel weer op orde te krijgen.

Ook dit jaar weer een miljoenenverlies

"Dit wordt een overgangsjaar", zegt Stavorinus. "Ik denk zeker dat er dit jaar weer een miljoenenverlies is, maar dat wordt opgevangen door geld dat we van VWS krijgen", verwijzend naar de twintig miljoen die het ministerie van Volksgezondheid beschikbaar stelde om een acuut faillissement te voorkomen.

Stavorinus: Dit geld is bedoeld om van A naar B te komen, we gaan anders organiseren.

"Dat geld is ook echt bedoeld om van A naar B te komen. We gaan anders organiseren." Zo heeft 's Heeren Loo inmiddels al bij alle cliënten onderzocht hoeveel en welke zorg nodig is. Medewerkers zijn bijgeschoold of volgen extra opleidingen. Op deze manier moet de kwaliteit van de zorg verbeteren. De directeur hoopt dat 's Heeren Loo binnen vijf jaar uit de rode cijfers is.

Van tientallen kleinschalige woonlocaties naar zes wooncomplexen

De komende jaren investeert 's Heeren Loo Zeeland in zes wooncomplexen. Nu wonen cliënten nog verspreid over tientallen kleinschalige woonlocaties. Arduin wil de huidige locaties Joost de Moor in Vlissingen en de Zijpe in Middelburg behouden. Er komt een groot nieuw complex op het terrein van Arduin in Ritthem. Drie andere locaties worden nog gezocht, twee op Walcheren en één in Zuid-Beveland.

Ook het aantal werkateliers zijn gecentreerd. Met het centreren van wonen en werken, pakt 's Heeren Loo alle problemen tegelijk aan. De huisvestingskosten en de vervoerskosten zijn dan lager.

'Uitzendkrachten zijn twee keer zo duur'

De directeur is vooral blij dat de grote uitloop van personeel lijkt te stagneren. "Momenteel is de situatie zo dat er net zoveel mensen binnenkomen als dat er weggaan." Vorig jaar was de organisatie 4,6 miljoen euro kwijt aan het inhuren van extra personeel. "Uitzendkrachten zijn twee keer zo duur als een gewone duurder."

