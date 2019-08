'Mijn doel? Met Hoek zo snel mogelijk naar het hoogste amateurniveau van Nederland'

Technisch sterk

Al op de training is de kwaliteit van Smulder duidelijk te zien. De middenvelder, die zowel verdedigend als aanvallend kan spelen, kaatst lekker, loopt prima tussen de linies en heeft een goede pass. "Ja, dat zijn wel een beetje mijn kwaliteiten", lacht Smulder die inmiddels weer bij zijn ouders in 's-Heerenhoek woont. "Ik ben graag aan de bal en kan de opbouw goed verzorgen."

Ook coach Hugo Vandenheede is blij met de kwaliteiten van Smulder. Maar dat betekent niet dat hij meteen een sleutelrol moet spelen, benadrukt de trainer. "De basis is er en qua mentaliteit zit het goed. Maar hij moet nog wel de stap maken naar het 'grote-mannen-voetbal'. Steven zal geduld moeten hebben en vervolgens de kansen pakken die hij krijgt. Het is in elk geval wel al goed om te zien dat hij door zijn manier van spelen en trainen respect afdwingt bij de groep."

Het hele radio-interview met coach Hugo VandenHeede over Steven Smulder beluister je hieronder.

Hoek-coach Hugo Vandenheede over aanwinst Steven Smulder

Steven Smulder tijdens een training van Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Dromen van een leven als prof

Het komende seizoen moet Smulder zich dus bewijzen bij Hoek. De kans om straks op het hoogste amateurniveau van Nederland - de tweede divisie dus - uit te komen, noemt hij mooi. Maar het betaald voetbal heeft hij nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet.

"Ik heb in de jeugd op het hoogste niveau gespeeld, met spelers die nu ook in de Champions League spelen. Het was een toptijd. Ja, natuurlijk droom ik nog altijd van het leven als prof. Het is moeilijk om nog terug te keren uit het amateurvoetbal, maar daar ga ik wel alles aan doen."

Coach Vandenheede sluit niet uit dat Smulder uiteindelijk nog een stapje hoger kan. "Misschien komt hij nu net tekort voor het hoogste niveau. Maar er zijn meer spelers die soms even een stapje terug doen. Wellicht kunnen wij hem helpen zijn carrière terug op te bouwen."

Het radio-interview met Steven Smulder over zijn ambities beluister je hieronder.

Steven Smulder heeft het naar zijn zin bij zijn nieuwe club Hoek