Waterkwaliteit onvoldoende; Hoe zit dat in Zeeland?

De slechte waterkwaliteit komt volgens het onderzoek door allerlei stoffen die in het water terecht komen. Denk aan bestrijdingsmiddel voor de landbouw, nitraat en fosfaat uit mest, riooloverstort bij een hevige regenbui en stoffen zoals medicijnresten.

Natuur & Milieu wil alleen een nóg beter beeld krijgen over de staat van ons water. De stichting kan namelijk niet zelf iedere sloot of vijver meten. En daarom vraagt Natuur & Milieu hulp aan de inwoners van Zeeland. Op de website van de stichting kan je dan ook een 'watermonster meetkit' bestellen.

Zuurgraad

We meten de hoeveelheid nitraat en nitriet, de zuurgraad en de helderheid van het water. De hoeveelheid nitraat en nitriet in de vijver was klein. De zuurgraad daarentegen lag hoog én we konden tot twintig centimeter diep kijken. Deze uitkomsten schreven we op én stuurden we terug naar Stichting Natuur & Milieu.

Verslaggever test het water van de vijver in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit: planten, dieren, maar ook wij zijn afhankelijk van goed schoon water. Bevuild water heeft gevolgen: in Hulst stierven er bijvoorbeeld een heleboel mosselen. Het waterschap test daar, naar aanleiding van de mosselsterfte, de kwaliteit van het water en sluit niet uit dat het water bevuild is. De watermonsters liggen op dit moment in Groningen en worden daar onderzocht.

Volgens het onderzoek van Natuur & Milieu voldoet slechts 1 procent van het gemeten water aan de waterkwaliteitsrichtlijnen. Toch is het aanpakken van dit probleem nog een ondergeschoven kindje, vind de stichting. "Al het Nederlandse water moet uiterlijk in 2027 voldoen aan in Europa afgesproken eisen voor waterkwaliteit. Zo niet, dan kan een boete worden opgelegd. 2027 klinkt ver weg, maar in de praktijk lijkt dit al nauwelijks meer haalbaar", aldus het onderzoek.