Reactor is nieuw op de kermis en meteen het populairst

"Het is natuurlijk de beste prijs die je kan winnen. Meestal worden dit soort prijzen door de gemeente uitgereikt, maar deze prijs krijg je van het publiek en daar doe je het voor", zegt Moonen. Omdat de attractie op hoge snelheid ronddraait moet de bezoeker tussen de 1 meter 40 en 2 meter lang zijn, mag hij of zij geen last hebben van epilepsie en ook zwangere vrouwen mogen er niet in.

G-krachten

De attractie draait rond met een kracht van 4G. De bezoeker wordt dus met vier maal het eigen lichaamsgewicht tegen de rugleuning gedrukt. Het duurde ook een flinke tijd voordat de attractie was goedgekeurd. "We hebben hem al sinds november 2017, maar de vrijgave was pas een jaar later dus er gaat een heel traject aan vooraf. Daarnaast wordt die elk jaar gecontroleerd dus wij denken dat het qua veiligheid wel goed zit", vertelt Moonen.

De Reactor kreeg dit jaar de Publieksprijs 2019 op de kermis in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

De attractie scoorde het beste op presentatie, exploitatie, beleving, originaliteit en kijkwaarde. De tweede prijs ging naar de Skeeball, een behendigheidsspel, en het spookhuis eindigde op de derde plaats. De kermis staat er nog tot en met donderdag op de Markt in Middelburg.