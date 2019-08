Brand in nieuw te openen hotel Philippine: 'Bijna anderhalf jaar gebouwd, alles is voor niks geweest'

Een groot deel van het dak is afgebrand, de brandweer probeert de rest van het dak te redden. Officier van de brandweer Kees Overdulve vertelt dat toen de brandweer iets na 4.00 uur aankwam de brand uitslaand was. Vier uur later was de brand onder controle en gaf de brandweer het sein brand meester.

"We hebben een hele lastige klus te doen hier, want de brand zit tussen de zonnepanelen en het dak. Zoals iedereen weet is een dak gemaakt om water tegen te houden, dus het is ontzettend lastig om dat geblust te krijgen", aldus de officier.

Mede-eigenaar Joris Jansen werd vannacht gebeld dat er 'een brandje aan de gang was'. Toen hij aankwam wist hij niet wat hij zag. "Het is verschrikkelijk, ik heb er geen woorden voor. Het hotel stond helemaal klaar om geopend te worden na volgende week. We hebben bijna anderhalf jaar gebouwd, het einde was in zicht. Alles is voor niks geweest."

Brand in nieuw te openen hotel Philippine (foto: HV Zeeland)

"Ze hebben het niet goed onder controle kunnen krijgen, zo te zien", vervolgt de mede-eigenaar. Onder de zonnepanelen is het hele dak weggebrand." Jansen geeft aan dat boekingen voor komende tijd gecanceld worden en ziet het somber in voor de komende tijd. "Ik denk dat we voorlopig alles kunnen cancelen, ik zie dit voorlopig niet weer opgebouwd worden."

De brand trekt veel bekijks van omwonenden. Een buurvrouw van het hotel staat sinds 4.15 uur in haar badjas buiten en vond het verschrikkelijk dat in het nog te openen hotel de vlammen uit het dak sloegen. "We zaten vol spanning te wachten tot het hotel open zou gaan. En nu krijg je dit te zien. Diep triest."

De veiligheidsregio meldt dat er gedurende de nacht telefoontjes binnen zijn gekomen van mensen met stankklachten. Na metingen werd duidelijk dat buurtbewoners geuroverlast kunnen ervaren, maar dat er geen waardes zijn gemeten 'die van invloed kunnen zijn op de gezondheid'.

