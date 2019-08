Zeeland wordt wakker: brand in nieuw hotel, kermisprijs, 1268 kilogram afval en waterkwaliteit

Brand in nieuw te openen hotel Philippine (foto: HV Zeeland)

Brand in nieuw hotel

De brandweer heeft de handen vol aan een brand in Hotel Marie in de Havenpoortstraat in Philippine. Het dak van een nieuw gedeelte van het hotel staat volledig in brand, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. De brand is moeilijk te bestrijden omdat de brandweer moeilijk onder zonnepanelen op het dak kan komen. De eigenaren van het hotel zijn twee jaar bezig geweest om het pand te verbouwen, over ongeveer twee weken zou het hotel open gaan voor gasten.

Publieksprijs kermis (foto: Omroep Zeeland)

Kermisprijs

Voor het eerst staat de attractie de Reactor op de kermis in Middelburg en is ook meteen de publiekstrekker van het jaar. Op een draaiend plateau is plaats voor vierentwintig bezoekers die op twintig meter hoogte in het rond worden gezwiept. Eigenaar Niek Moonen is blij met de publieksprijs die als trofee bij hem in het kassahokje staat.

Vrijwilligers ruimen 1.268 kilo afval op van Zeeuwse stranden (foto: Beach Clean Up)

1268 kilogram afval

In vier dagen tijd hebben vele vrijwilligers 1268 kilo afval verwijderd van de Zeeuwse stranden. De vrijwilligers deden dat in het kader van de Beach Cleanup Tour. Het aantal gevonden kilo's afval is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Vorig jaar werd er 'nog maar' 598 kilo opgeruimd.

Verslaggever test het water van de vijver in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Waterkwaliteit

De Nederlandse waterkwaliteit scoort een dikke onvoldoende en daarom wil stichting Natuur & Milieu weten hoe schoon de vijver of sloot bij u in de buurt is. De stichting roept uw hulp in om met een meetsetje de waterkwaliteit bij u in de buurt te meten. Onze verslaggever nam de proef op de som.

Blij paard in de wei bij Zoutelande (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

Het is vandaag van dat echte Hollandse zomerweer, met een mix van wolkenvelden, maar zeker ook zonneschijn. Het blijft overal droog en met een matige tot aan zee soms (vrij) krachtige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 22 tot 24 graden.